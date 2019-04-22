В Тульской области Renault Logan насмерть сбил велосипедиста

19 апреля в 21.20 на 18-м километре автодороги «Быковка — Богородицк» 55-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил двигавшегося в попутном направлении, по краю проезжей части, велосипедиста. 37-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Тульская Госавтоинспекция напоминает велосипедистам:

– Помните, что, управляя велотранспортом, вы являетесь таким же участником дорожного движения, как и все. Вы обязаны неукоснительно соблюдать ПДД. Не забывайте обозначать себя на дороге благодаря световозвращающими элементами. Помните, что в сумерках или в темноте велосипедиста на дороге почти не видно. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить велосипедиста.

Будьте предельно бдительны и внимательны, находясь на проезжей части дороги!