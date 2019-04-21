Жительницу Щекинского района осудили за ограбление собственной бабушки

Молодая девушка открыто похитила из шкафа родственницы 11 тысяч рублей.

Щекинский районный суд вынес обвинительный приговор 24-летней местной жительнице Олесе Г. за совершение грабежа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ночью 16 февраля девушка, находясь у своей 75-летней бабушки, в присутствии потерпевшей открыто забрала из шкафа её накопления – 11 тысяч рублей. Ущерб был возмещен. Суд назначил Олесе Г. наказание в виде 360 часов обязательных работ.