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Жительницу Щекинского района осудили за ограбление собственной бабушки

Жительницу Щекинского района осудили за ограбление собственной бабушки

Молодая девушка открыто похитила из шкафа родственницы 11 тысяч рублей.

Щекинский районный суд вынес обвинительный приговор 24-летней местной жительнице Олесе Г. за совершение грабежа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ночью 16 февраля девушка, находясь у своей 75-летней бабушки, в присутствии потерпевшей открыто забрала из шкафа её накопления – 11 тысяч рублей. Ущерб был возмещен. Суд назначил Олесе Г. наказание в виде 360 часов обязательных работ.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:16 +2
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