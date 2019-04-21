Туляки: Из-за неработающих очистных канализация много лет сливается в поле

Жители домов на ул. Микрорайон в пос. Ленинский уже много лет вынуждены задыхаться и лишний раз не открывать окон из-за жуткого запаха канализации, который буквально накрывает дома, особенно в теплую погоду.

Источник этого запаха – прорыв канализационной трубы примерно в 200 метрах многоквартирных домов. Авария случилась много лет назад, говорят жители, но устранением ее никто не занимается.

Труба лопнула вскоре после закрытия очистных, говорят жители.

«Очистные не функционируют с 2011 года, и вся канализация 15 многоквартирных домов просто выливается из трубы рядом с очистными. Получилось огромное болото из фекалий. На улице дышать невозможно! Этот запах проходит в квартиры!» – говорится в письме.

Фотографии и видео просто поражают масштабом экологической катастрофы, которая с каждым годом расширяет границы.

По данным жителей, очистные не находятся на балансе «Тулагорводоканала». Люди просят, чтобы компетентные органы обратили внимание на эту проблему.