Число жертв ДТП в Московской области с тульским автобусом увеличилось до семи человек
Госпитализированный в больницу пассажир автобуса скончался после 12-дневной комы.
16 апреля в больнице скончался Сергей Морозов. Он 4 апреля был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Молодой человек работал в Москве в МЧС и ехал из Донского на смену.
31-летний Сергей скончался после 12-дневной комы. Многие жители Новомосковска знали Сергея, он им запомнился добрым, вежливым и светлым человеком. Прощание с Сергеем и похороны состоялись 19 апреля.
Утром, 4 апреля в городском округе Домодедово (Московская область) произошло серьезное ДТП. На 65-м км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes Vito с регистрационными знаками Тульской области врезался в заднюю часть фуры Scania. Как сообщает местное МЧС, сообщение об автоаварии поступило в 6.20.