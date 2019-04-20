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Число жертв ДТП в Московской области с тульским автобусом увеличилось до семи человек

Число жертв ДТП в Московской области с тульским автобусом увеличилось до семи человек

Госпитализированный в больницу пассажир автобуса скончался после 12-дневной комы.

16 апреля в больнице скончался Сергей Морозов. Он 4 апреля был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Молодой человек работал в Москве в МЧС и ехал из Донского на смену.

31-летний Сергей скончался после 12-дневной комы. Многие жители Новомосковска знали Сергея, он им запомнился добрым, вежливым и светлым человеком. Прощание с Сергеем и похороны состоялись 19 апреля.

Утром, 4 апреля в городском округе Домодедово (Московская область) произошло серьезное ДТП. На 65-м км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes Vito с регистрационными знаками Тульской области врезался в заднюю часть фуры Scania. Как сообщает местное МЧС, сообщение об автоаварии поступило в 6.20.

Известно, что столкновение было попутным. Предполагается, что большегруз притормозил и в него сзади на полной скорости влетел микроавтобус.  В качестве одной из версий ДТП называется то, что водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, в результате ДТП погибли шесть человек - четверо мужчин и две женщины. 6 человек погибли на месте. Еще двоих: Сергея и 8-летнюю девочку госпитализировали с тяжелыми травмами. 
 
Девочка продолжает лечение. В соцсетях сообщается, что ей потребуется длительная реабилитация и ведется сбор средств.
 
В соцсетях сообщается о сборе средств на реабилитацию 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:40 0
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