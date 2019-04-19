Жителям частично обрушившегося дома в Богородицком районе купят новые квартиры
Глава региона Алексей Дюмин поручил руководителю районной администрации Вадиму Игонину подготовить необходимые документы.
В Богородицке губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ Тульской области Элеонорой Шевченко и главой администрации Богородицкого района Вадимом Игониным.
Глава региона потребовал доложить о мерах, принятых в связи с обрушением фрагмента стены дома в микрорайоне Южный в Богородицке, а также поручил областному минстрою и главам муниципалитетов досконально проверить все аварийные и ветхие дома.
Главе администрации Богородицкого района дано указание не позднее следующей недели предоставить все необходимые документы для выделения денег из резервного фонда правительства Тульской области на покупку жилья для двух семей, живших в обрушившемся доме.