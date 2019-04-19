В жутком ДТП на трассе в Тульской области погиб мужчина

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Столкнулись автопоезд, «Газель» и КамАЗ. От удара два транспортных средства загорелись.

Жуткое ДТП случилось сегодня, 19 апреля, на 297-м км трассы М-4 «Дон» в Ефремовском районе. По предварительным данным, автопоезд, двигаясь в северном направлении, столкнулся с «Газелью» дорожных служб, которая по инерции влетела в КамАЗ дорожников. Оба автомобиля стояли на месте и проводили ремонтные работы.

В результате ДТП загорелись автопоезд и «Газель». Один человек погиб, еще один пострадал. Оба находились в салоне «Газели».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в настоящее время движение на указанном участке трассы ограничено. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.