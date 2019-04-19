Тульские следователи разыскивают очевидцев убийства

Следственный комитет расследует убийство 71-летней женщины. Труп с признаками насильственной смерти обнаружили 15 марта 2019 года в Туле в одной из квартир дома №28 по ул. Николая Руднева.

– В ходе осмотра квартиры установлено, что из личных вещей Татьяны Васильевны Дубакиной пропали кошелек лакированный красного цвета с находившимся в нем банковской картой «Сбербанк России» на ее имя и дисконтной картой магазина «Спар», ключи от квартиры, а также цифровой фотоаппарат в корпусе серебристого цвета, — сообщает ведомство.

Следственное управление просит лиц, находившихся или проезжавших в районе дома №28 по ул. Н. Руднева 15 марта в период времени с 14.00 до 16.00, а также лиц, нашедших указанные вещи или располагающих любой другой значимой информацией о совершении данного преступления, сообщить в УМВД России по Тульской области по телефонам: 32-31-42, 8 (910) 585-02-02, 8 (902) 849-41-48, 8 (920) 758-08-38.