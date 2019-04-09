На улице Дмитрия Ульянова «Лада» сбила пешехода
По предварительной информации, у пожилого мужчины сломана нога.
Как сообщают очевидцы, на улице Дмитрия Ульянова, недалеко от бывшего ДК Железнодорожников, «Лада» сбила пенсионера, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший был госпитализирован, по предварительной информации, у него сломана нога.
Уважаемые пешеходы! Сотрудники тульской Госавтоинспекции в очередной раз напоминают: выходя на проезжую часть, убедитесь, что горит разрешающий сигнал светофоры, а водители машин уступают вам дорогу. Будьте внимательны и осторожны!
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