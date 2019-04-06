Трое туляков ответят за фиктивную прописку мигрантов

Только за прошедшие сутки в областном центре стражами порядка выявлены 3 факта фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Жителями Пролетарского, Зареченского и Центрального округов в общей сложности были фиктивно поставлены на миграционный учёт 12 граждан иностранных государств. Причём им не были предоставлены места для проживания.

В настоящее время от подозреваемых получены признательные показания. В полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки, продолжаются мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего.

Управление МВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что работа органов правопорядка по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе. В случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлечены к установленной законом ответственности.