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В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП
Фото Сергея Старикова

В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП

Автоавария произошла в районе пересечения Городского переулка и ул. Станиславского.

Днем, 5 апреля, на пересечении Городского переулка и ул. Станиславского в Туле произошло необычное ДТП. По словам участников, водитель микроавтобуса Citroën предположительно забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, в результате чего транспортное средство скатилось под горку.
 
Совершив касательное столкновение с легковушкой Chevrolet, микроавтобус выскочил на газон, где сбил секцию забора. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
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В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП, Фото: 1
В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП, Фото: 2
В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП, Фото: 3
В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП, Фото: 4
В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП, Фото: 5
В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП, Фото: 6
В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП, Фото: 7
В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:02 +2
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