В Туле микроавтобус «сбежал» от водителя и попал в ДТП

Фото Сергея Старикова

Днем, 5 апреля, на пересечении Городского переулка и ул. Станиславского в Туле произошло необычное ДТП. По словам участников, водитель микроавтобуса Citroën предположительно забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, в результате чего транспортное средство скатилось под горку.

Совершив касательное столкновение с легковушкой Chevrolet, микроавтобус выскочил на газон, где сбил секцию забора. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.