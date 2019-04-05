Сквер Героев на проспекте Ленина в Туле реконструируют к 22 июня

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле проинспектировали работы по реконструкции сквера Героев. С просьбой привести сквер в порядок к главе городской администрации Евгению Авилову обратились общественники и члены Совета ветеранов. Из муниципального бюджета были выделены средства на ремонт мемориального комплекса.

Первый замглавы администрации Владислав Галкин, руководители профильных управлений и представители компании-подрядчика проинспектировали работы по благоустройству, ремонту фонтана и стелы. Реконструкция завершится ко Дню памяти и скорби – 22 июня.

В сквере полностью поменяют тротуарное покрытие, лавочки и урны, проведут работы по озеленению. Будет произведена пескоструйная обработка стелы, памятника, нанесена гравировка, облицовано мраморное покрытие. Также в сквере полностью реконструируют фонтан и оборудуют освещение.