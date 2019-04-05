В Туле обсудили вопросы экспорта продукции АПК

Во встрече приняли участие представители Российского экспортного центра, а также компаний, имеющих положительный опыт ведения экспортной деятельности, производители сельскохозяйственной продукции, представители кредитных организаций.

В 2018 году тульские сельхозпроизводители экспортировали свою продукцию на сумму более 140 млн долларов. Основными направлениями экспорта продукции тульского агропромышленного сектора являются: масложировая продукция, злаки и продукты глубокой переработки зерна, напитки, кондитерские изделия, мясная продукция и продукты ее переработки, картофель.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что увеличение объема экспорта продукции АПК — задача, которую поставил Президент России в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт»:

«Достичь целей, указанных в нацпроекте, мы планируем за счет создания экспортно-ориентированной инфраструктуры, устранения торговых барьеров и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК. Сейчас в нашем регионе реализуется свыше 30 проектов на сумму порядка 100 млрд рублей, из которых треть имеет существенный экспортный потенциал».

В рамках мероприятия председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов и представитель АО «Российский экспортный центр» Екатерина Полищук представили федеральные и региональные меры поддержки, нацеленные на оказание адресной помощи для экспорта продукции на зарубежные рынки. Также обсуждались основные требования, связанные с экспортом продукции.