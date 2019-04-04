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Туляк обокрал случайную знакомую после ночи в гостинице

Туляк обокрал случайную знакомую после ночи в гостинице

Добычей вора стали ювелирные украшения. Злоумышленника задержали полицейские.

Полицейскими в Туле задержан мужчина, подозреваемый в краже ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, 36-летний мужчина провёл ночь с 41-летней случайной знакомой в гостиничном номере. Утром злоумышленник увидел оставленные женщиной без присмотра украшения, забрал их и скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию. Полицейским удалось выяснить личность и местонахождение ночного гостя. Он был задержан и признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:30 +8
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Место
ТулаЗареченский район

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