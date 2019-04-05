Команда тульского «Кванториума» участвует во Всероссийском фестивале VR/AR

Команда тульского детского технопарка «Кванториум» отправилась на Всероссийский фестиваль виртуальной и дополненной реальности VR/AR Fest, который проходит в Москве на территории «Сколково».

В мероприятии принимают участие более 40 регионов. Тулу представляют Владимир Банников, Иван Высокосов, Ангелина Катаева, Платон Федулов.

Участники занимаются решением задач в виртуальной реальности. Параллельно проходят профильные мастер-классы, а для наставников подготовлена интенсивная программа по hard- и soft skills.

В субботу, 6 апреля, откроется масштабная VR/AR/MR-выставка, которая объединит более 30 российских и международных компаний (в том числе HTC, Samsung, Epson) и ключевые вузы РФ (МГУ имени Ломоносова, МАИ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, ИТМО). На выставке представят продукты, которые уже сегодня внедрены в образовательную, культурную и другие сферы. Талантливые школьники также продемонстрируют свои проекты.

Все желающие могут посетить выставку 6 апреля в технопарке «Сколково» по адресу: Москва, Большой бульвар, 42, строение 1.