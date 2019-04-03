Погода в Туле 4 апреля: пасмурно, до +9, небольшой дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 2 мм).

Ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до -5, днём – от +4 до +9 градусов. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.