По поджогу машин в Левобережном возбуждено уголовное дело

По факту поджога трех автомобилей в микрорайоне Левобережный в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)

- Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление деталей и обстоятельств происшествия, а также лиц, к нему причастных, - сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Напомним , сообщение о возгорании автомобилей BMW, KIA Rio и ВАЗ-2112 на ул. 3-й Восточный проезд поступило в 3.41 утра, 3 апреля. По данным МЧС, в результате происшествия в трех автомобилях выгорели салоны и моторные отсеки, повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади.

По неофициальной информации, пожар мог начаться с автомобиля KIA Rio (он стоял по центру), а затем распространился на стоявшие рядом ВАЗ-2112 и BMW.

Кроме того, как сообщили Myslo местные жители, в ночь перед происшествием под дворники машин, стоявших на 3-м Восточном проезде, кто-то подсунул листы с напечатанными на них стихами.