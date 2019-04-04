новости
новости
Регистрация
По поджогу машин в Левобережном возбуждено уголовное дело

По поджогу машин в Левобережном возбуждено уголовное дело

Полиция ищет причастных к преступлению лиц.

По факту поджога трех автомобилей в микрорайоне Левобережный в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)
 

- Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление деталей и обстоятельств происшествия, а также лиц, к нему причастных, - сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Напомним, сообщение о возгорании автомобилей BMW, KIA Rio и ВАЗ-2112 на ул. 3-й Восточный проезд поступило в 3.41 утра, 3 апреля. По данным МЧС, в результате происшествия в трех автомобилях выгорели салоны и моторные отсеки, повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади.
 
По неофициальной информации, пожар мог начаться с автомобиля KIA Rio (он стоял по центру), а затем распространился на стоявшие рядом ВАЗ-2112 и BMW.
 

Кроме того, как сообщили Myslo местные жители, в ночь перед происшествием под дворники машин, стоявших на 3-м Восточном проезде, кто-то подсунул листы с напечатанными на них стихами.

Видео Alex Kumpan.

 

Галерея
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 1
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 2
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 3
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 4
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 5
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 6
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 7
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 8
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 9
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 10
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 11
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 12
Пожар в Левобережном 3.04.19, Фото: 13
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:02 +2
Другие статьи по темам
Событие
поджогпожарподжог автомобилей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Умер кинорежиссер Георгий Данелия
Умер кинорежиссер Георгий Данелия
ДТП с 6 погибшими: заявлено об усилении контроля за пассажирскими перевозками в Тульской области
ДТП с 6 погибшими: заявлено об усилении контроля за пассажирскими перевозками в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.