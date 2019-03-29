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Трёхлетней Полине Гадустовой из Ефремова требуется помощь
Фотографии предоставлены благотворительным фондом "Не молчи"

Трёхлетней Полине Гадустовой из Ефремова требуется помощь

Малышке необходимо пройти реабилитацию стоимостью 97600 рублей.

Волонтеры тульского благотворительного фонда «Не молчи» просят земляков помочь в сборе средств на лечение трёхлетней Полины Гадустовой. У девочки ДЦП, ей требуется дорогостоящая реабилитация.

В возрасте трёх месяцев девочка самостоятельно не удерживала голову, не реагировала на свое имя, не следила за игрушками – только плакала. Обследование показало кровоизлияние в мозг.

Специалисты столичного научно-исследовательского клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИММУ им. Н.И. Пирогова поставили диагноз: двойное смещение четырех шейных позвонков, гипоксия.

«На фоне медикаментозного лечения, мы прошли курс в ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии», – рассказывает мама Полины Екатерина. – Прошли шесть курсов войта-терапии – появилась положительная динамика. Летали в Дагестан слетать, прошли курс массажа и остеопатии – дочка начала ползать и пережевывать пищу. Последние три реабилитации мы прошли в тульском центре «Логос».

Благодаря специалистам центра «Логос», Полина сделала свои первые шаги без опоры, установился зрительный контакт, стала более активна, появились положительные эмоции, но, к сожалению, пока не научилась разговаривать. Для достижения дальнейшей положительной динамики необходимо проходить курсы реабилитации каждые два месяца в этом центре.

Стоимость реабилитации – 97600 рублей. В связи с тяжелым финансовым положением родители девочки обратились в благотворительный фонд «Не молчи». Уже удалось собрать 10300 рублей.

Если вы готовы помочь Полине побороть заболевание – сделать это можно здесь. Не оставайтесь равнодушными!

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:00 0
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