Трёхлетней Полине Гадустовой из Ефремова требуется помощь

Фотографии предоставлены благотворительным фондом "Не молчи"

Волонтеры тульского благотворительного фонда «Не молчи» просят земляков помочь в сборе средств на лечение трёхлетней Полины Гадустовой. У девочки ДЦП, ей требуется дорогостоящая реабилитация.

В возрасте трёх месяцев девочка самостоятельно не удерживала голову, не реагировала на свое имя, не следила за игрушками – только плакала. Обследование показало кровоизлияние в мозг.

Специалисты столичного научно-исследовательского клинического института педиатрии ГБОУ ВПО РНИММУ им. Н.И. Пирогова поставили диагноз: двойное смещение четырех шейных позвонков, гипоксия.

«На фоне медикаментозного лечения, мы прошли курс в ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии», – рассказывает мама Полины Екатерина. – Прошли шесть курсов войта-терапии – появилась положительная динамика. Летали в Дагестан слетать, прошли курс массажа и остеопатии – дочка начала ползать и пережевывать пищу. Последние три реабилитации мы прошли в тульском центре «Логос».

Благодаря специалистам центра «Логос», Полина сделала свои первые шаги без опоры, установился зрительный контакт, стала более активна, появились положительные эмоции, но, к сожалению, пока не научилась разговаривать. Для достижения дальнейшей положительной динамики необходимо проходить курсы реабилитации каждые два месяца в этом центре.

Стоимость реабилитации – 97600 рублей. В связи с тяжелым финансовым положением родители девочки обратились в благотворительный фонд «Не молчи». Уже удалось собрать 10300 рублей.