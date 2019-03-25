В Киреевске бойцы Росгвардии задержали разбойника-рецидивиста

Сотрудники киреевской вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, инцидент произошел в одном из городских кафе – оттуда поступило сообщение о разбойном нападении.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания. Сотрудники кафе рассказали, что неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, забрал у женщины золотые украшения, выручку из кассы и скрылся. Уточнив приметы разбойника, сотрудники Росгвардии приступили к розыску подозреваемого. Недалеко от места происшествия бойцы заметили подходящего под описание мужчину.

В ответ на просьбу предъявить документы неизвестный попытался скрыться, но был задержан. Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Ефремова, ранее судимый за кражу и разбой. Он был передан сотрудникам полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.