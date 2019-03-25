Тульская администрация выдала 36 предписаний о ремонте асфальта во дворах

По данным мониторинга, по 744 адресам дорожное покрытие нуждается в капремонте.

Сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы сформировали перечень дворов с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. Как отметил начальник управления Василий Ростовцев, работа велась на основе обращений жителей города и по информации районных администраций.

Был проведен мониторинг состояния асфальтового покрытия 3080 дворов. Выявлено, что в капитальном ремонте нуждаются 744 объекта. Более чем в ста дворах асфальт подлежит текущему ремонту.

По 36 адресам уже выданы предписания – работы должны быть проведены до 3 июня. На прошлой неделе жители шести домов пожаловались на ямы во дворах. По этим адресам будут проведены проверки и выданы предписания об устранении выявленных нарушений.