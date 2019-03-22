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В Туле мошенница не пожалела 84-летнюю пенсионерку
Фото: https://ptzgovorit.ru

В Туле мошенница не пожалела 84-летнюю пенсионерку

Под предлогом обмена денег преступница забрала у престарелой женщины 185 тысяч рублей.

Накануне 84-летняя тулячка стала жертвой мошенницы. Днем к ней в квартиру позвонила неизвестная, которая представилась работницей социальной службы и сообщила о якобы производящемся обмене денег.
 
«Под предлогом оказания помощи визитерша забрала у пенсионерки имевшиеся сбережения в размере 185 тысяч рублей. Позднее, поняв, что стала жертвой противоправного деяния, женщина обратилась в полицию», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. 
 

В УМВД России по Тульской области напоминают о необходимости консультаций со знакомыми, родственниками, соседями в тех случаях, когда неизвестные люди пытаются под разными предлогами войти в жилище, предлагают различные услуги. В том числе связанные с обменом денег, платной установкой оборудования или помощь в осуществлении различных действий. Соглашаясь на подобные предложения, граждане могут стать жертвами мошенничества.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:21 +2
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