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В Егнышовке сгорела дача из бруса
Фото ГУ МЧС по ТО.

В Егнышовке сгорела дача из бруса

В результате происшествия дача сгорела полностью.

22 марта 2019 года в 10.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в даче, расположенной в СНТ «Никоновка» в поселке Егнышовка городского округа Алексин.

На место происшествия выехали три пожарных расчета. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 16:46 +2
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