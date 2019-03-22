В Егнышовке сгорела дача из бруса

Фото ГУ МЧС по ТО.

22 марта 2019 года в 10.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в даче, расположенной в СНТ «Никоновка» в поселке Егнышовка городского округа Алексин.

На место происшествия выехали три пожарных расчета. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.