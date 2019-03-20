В Тульской области состоялся турнир по спортивным единоборствам «Русский щит»

В поселке Первомайский Щёкинского района состоялся межрегиональный традиционный турнир по спортивным единоборствам «Русский щит».

В первый день соревнований прошли клубные поединки по смешанным единоборствам и рукопашному бою среди юных спортсменов от 6 до 16 лет из разных филиалов и секций областного спортивного клуба «Магура».

Во второй день проводились поединки по смешанным единоборствам, в которых приняли участие 65 спортсменов от 16 до 18 лет и старше из спортивных клубов Тулы, Советска, Узловой, Киреевска, Щекино, п. Первомайский, Новомосковска, Калужской, Орловской и Рязанской областей.

Поединки проходили в формате одного боя — два раунда по три минуты.

Больше всего золотых медалей завоевали спортсмены из спортклубов Тульской области.

Турнир «Русский щит» проводится на территории нашей области традиционно с 2014 года и является очень хорошей соревновательной платформой для новичков в этом виде спорта. Многие ребята сейчас выступают на профессиональном уровне не только в Туле, но и в других регионах России, а также за рубежом.