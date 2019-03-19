На Зеленстрое пробка из-за тройного ДТП

Фото Сергея Старикова.

Автоавария произошла перед поворотом на ул. Генерала Маргелова.

Днем 19 марта на пр. Ленина в Туле, перед поворотом на ул. Генерала Маргелова столкнулись Kia Rio, Daewoo Nexia и Mitsubishi ASX.

Предположительно, первый автомобиль остановился на запрещающий сигнал светофора, после чего сзади в него врезался Daewoo Nexia, а затем в последний – Mitsubishi ASX.

Пострадавших в результате ДТП нет. Из-за участников автоаварии образовалась пробка в направлении Басово.