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На Зеленстрое пробка из-за тройного ДТП
Фото Сергея Старикова.

На Зеленстрое пробка из-за тройного ДТП

Автоавария произошла перед поворотом на ул. Генерала Маргелова.

Днем 19 марта на пр. Ленина в Туле, перед поворотом на ул. Генерала Маргелова столкнулись Kia Rio, Daewoo Nexia и Mitsubishi ASX.
 
Предположительно, первый автомобиль остановился на запрещающий сигнал светофора, после чего сзади в него врезался Daewoo Nexia, а затем в последний – Mitsubishi ASX.
 

Пострадавших в результате ДТП нет. Из-за участников автоаварии образовалась пробка в направлении Басово.

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На Зеленстрое пробка из-за тройного ДТП, Фото: 1
На Зеленстрое пробка из-за тройного ДТП, Фото: 2
На Зеленстрое пробка из-за тройного ДТП, Фото: 3
На Зеленстрое пробка из-за тройного ДТП, Фото: 4
На Зеленстрое пробка из-за тройного ДТП, Фото: 5
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:44 +3
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