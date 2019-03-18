новости
новости
Регистрация
На ул. Дмитрия Ульянова в Туле троллейбус сбил пешехода
Фото: https://vk.com/tulazest

На ул. Дмитрия Ульянова в Туле троллейбус сбил пешехода

Пострадавший госпитализирован, его личность устанавливается.

В воскресенье, 17 марта, на ул. Дмитрия Ульянова в Туле троллейбус сбил пешехода. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о ДТП. По имеющимся на настоящий момент данным, наезд троллейбуса под управлением 41-летнего водителя произошел напротив дома №15. При этом пострадавший был одет в темную одежду и пытался пересечь проезжую часть в не предназначенном для этого месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.
 

Мужчина, которому на вид около 45 лет, госпитализирован в Ваныкинскую больницу, его личность устанавливается. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранительным органам.

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:14 +5
Другие статьи по темам
Событие
наезд на пешеходагибддпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле жильцы дома по ул. Кутузова почти два месяца сидят без горячей воды
В Туле жильцы дома по ул. Кутузова почти два месяца сидят без горячей воды
IT грант для талантливых детей
IT грант для талантливых детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.