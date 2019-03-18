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В воскресенье, 17 марта, на ул. Дмитрия Ульянова в Туле троллейбус сбил пешехода. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец происшествия.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о ДТП. По имеющимся на настоящий момент данным, наезд троллейбуса под управлением 41-летнего водителя произошел напротив дома №15. При этом пострадавший был одет в темную одежду и пытался пересечь проезжую часть в не предназначенном для этого месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

Мужчина, которому на вид около 45 лет, госпитализирован в Ваныкинскую больницу, его личность устанавливается. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранительным органам.

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.