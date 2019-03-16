Андрей Колбасинов будет представлять Тулу на Tea Masters Cup Russia

Финал Российского отборочного чемпионата Tea Masters Cup в КВЦ Сокольники состоялся 13 – 15 марта. За два дня участники соревновались в четырех номинациях: «Мастерство приготовления чая», «Мастерство чайной композиции», «Мастерство чайной миксологии» и «Мастерство дегустации чая» в рамках выставки Coffee & Tea Russian Expo 2019.

На турнире встретились победители отборочных региональных соревнований в Москве, Новосибирское, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Победители национального финала Tea Masters Cup Russia в каждой из категорий будут представлять Россию на мировом чемпионате Tea Master Cup International, который состоится осенью 2019 года.

В числе победителей – туляк Андрей Колбасинов. Он стал лучшим в номинации «Мастерство чайной миксологии».

О своей победе он рассказал на странице в ВКонтакте: