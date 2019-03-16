новости
новости
Регистрация
Андрей Колбасинов будет представлять Тулу на Tea Masters Cup Russia

Андрей Колбасинов будет представлять Тулу на Tea Masters Cup Russia

Он стал лучшим в номинации «Мастерство чайной миксологии».

Финал Российского отборочного чемпионата Tea Masters Cup в КВЦ Сокольники состоялся 13 – 15 марта. За два дня участники соревновались в четырех номинациях: «Мастерство приготовления чая», «Мастерство чайной композиции», «Мастерство чайной миксологии» и «Мастерство дегустации чая» в рамках выставки Coffee & Tea Russian Expo 2019.

На турнире встретились победители отборочных региональных соревнований в Москве, Новосибирское, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Победители национального финала Tea Masters Cup Russia в каждой из категорий будут представлять Россию на мировом чемпионате Tea Master Cup International, который состоится осенью 2019 года. 

В числе победителей – туляк Андрей Колбасинов. Он стал лучшим в номинации «Мастерство чайной миксологии».

О своей победе он рассказал на странице в ВКонтакте:

Андрей Колбасинов

Андрей Колбасинов

– Давеча, я стал чемпионом в чайной миксологии и теперь буду представлять Россию в миром финале. Спасибо всем, кто вдохновлял, поддерживал, помогал в подготовке и поисках, вместе радовался и просто был рядом.

Я ввязался во всё это, чтобы вдохновить и поддержать своим примером чайных мастеров, которым предстоит строить новый чайный рынок в России, чистый, прозрачный и невероятно вкусный.

Верю, что у нас получится рассказать людям историю о прекрасном чае, изменить вкусовые предпочтения и дать лучший продукт.

Турниры серии Tea Masters Cup проходят с 2013 года. В настоящее время национальные чемпионаты проводятся более чем в 15 странах, каждый код к системе чемпионатов присоединяются новые участники. Российская команда традиционно является одной из сильнейших — не было еще ни одного мирового чемпионата, на котором участники из России не занимали бы призовых мест. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
чайный чемпионат
Люди
Андрей Колбасинов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рядом с березовой рощей на Кутузова в Туле станет больше зелени
Рядом с березовой рощей на Кутузова в Туле станет больше зелени
В Одоеве прохожие задержали грабителя
В Одоеве прохожие задержали грабителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.