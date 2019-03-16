Андрей Колбасинов будет представлять Тулу на Tea Masters Cup Russia
Он стал лучшим в номинации «Мастерство чайной миксологии».
Финал Российского отборочного чемпионата Tea Masters Cup в КВЦ Сокольники состоялся 13 – 15 марта. За два дня участники соревновались в четырех номинациях: «Мастерство приготовления чая», «Мастерство чайной композиции», «Мастерство чайной миксологии» и «Мастерство дегустации чая» в рамках выставки Coffee & Tea Russian Expo 2019.
На турнире встретились победители отборочных региональных соревнований в Москве, Новосибирское, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Победители национального финала Tea Masters Cup Russia в каждой из категорий будут представлять Россию на мировом чемпионате Tea Master Cup International, который состоится осенью 2019 года.
В числе победителей – туляк Андрей Колбасинов. Он стал лучшим в номинации «Мастерство чайной миксологии».
О своей победе он рассказал на странице в ВКонтакте:
Андрей Колбасинов
– Давеча, я стал чемпионом в чайной миксологии и теперь буду представлять Россию в миром финале. Спасибо всем, кто вдохновлял, поддерживал, помогал в подготовке и поисках, вместе радовался и просто был рядом.
Я ввязался во всё это, чтобы вдохновить и поддержать своим примером чайных мастеров, которым предстоит строить новый чайный рынок в России, чистый, прозрачный и невероятно вкусный.
Верю, что у нас получится рассказать людям историю о прекрасном чае, изменить вкусовые предпочтения и дать лучший продукт.
Турниры серии Tea Masters Cup проходят с 2013 года. В настоящее время национальные чемпионаты проводятся более чем в 15 странах, каждый код к системе чемпионатов присоединяются новые участники. Российская команда традиционно является одной из сильнейших — не было еще ни одного мирового чемпионата, на котором участники из России не занимали бы призовых мест.