Жительница Узловой предстанет перед судом за организацию нелегального казино

Незаконные азартные игры проводились в одной из букмекерских контор.

Узловским следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2017 году женщина, работая кассиром в пункте приема ставок букмекерской конторы, приобрела не менее 12 флеш-накопителей с программами для онлайн-казино и установила их на компьютеры букмекерской конторы. В декабре 2017 года преступные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками полиции.

За время работы игорного заведения женщине удалось незаконно заработать порядка 35 тысяч рублей. На время следствия она находилась под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.