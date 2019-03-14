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Жительница Узловой предстанет перед судом за организацию нелегального казино

Жительница Узловой предстанет перед судом за организацию нелегального казино

Незаконные азартные игры проводились в одной из букмекерских контор.

Узловским следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2017 году женщина, работая кассиром в пункте приема ставок букмекерской конторы, приобрела не менее 12 флеш-накопителей с программами для онлайн-казино и установила их на компьютеры букмекерской конторы. В декабре 2017 года преступные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками полиции.

За время работы игорного заведения женщине удалось незаконно заработать порядка 35 тысяч рублей. На время следствия она находилась под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +2
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Место
Тульская областьУзловая

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