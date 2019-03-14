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В день матча «Арсенал» – «Енисей» в центре Тулы запретят продажу алкоголя

В день матча «Арсенал» – «Енисей» в центре Тулы запретят продажу алкоголя

Спиртные напитки нельзя будет приобрести в радиусе километра от стадиона «Арсенал».

В субботу, 16 марта, в 19.00, на Центральном стадионе состоится встреча тульского «Арсенала» с красноярским «Енисеем». В соответствии с региональным законодательством, в этот день будет ограничена продажа спиртного.

Алкогольные напитки, включая пиво, сидр, медовуху и пуаре, нельзя будет приобрести в радиусе километра от места проведения массового мероприятия. Ограничения будут действовать с 16.00 до 22.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +2
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