Туляк Дмитрий Стойко нуждается в помощи

У 24-летнего Дмитрия Стойко из поселка Ревякино Ясногорского района Тульской области не работают ноги и кисти рук. Трагедия произошла 22 июня 2018 года. Дмитрий пошел с друзьями на пруд искупаться, неудачно нырнул и сломал шею.



У молодого человека компрессионный перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга. После перенесенной операции и лечения Дмитрий находится дома, его состояние стабильное. За ним ухаживает его жена Марина.

По словам молодой женщины, прогресс есть:

Марина Крючкова – Дима уже самостоятельно ест, сидит уверенно, с моей помощью встает и немного стоит самостоятельно. Я хочу обратиться ко всем читателям Myslo. Дорогие земляки, вы уже не раз помогали нашей семье справиться с бедой и помогали деньгами. Если у вас еще есть такая возможность, будем вам очень признательны. Для скорейшего выздоровления Диме необходим комплекс специальных процедур.

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