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Туляк Дмитрий Стойко нуждается в помощи

Туляк Дмитрий Стойко нуждается в помощи

У молодого человека перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга.

У 24-летнего Дмитрия Стойко из поселка Ревякино Ясногорского района Тульской области не работают ноги и кисти рук. Трагедия произошла 22 июня 2018 года. Дмитрий пошел с друзьями на пруд искупаться, неудачно нырнул и сломал шею.

У молодого человека компрессионный перелом пятого шейного позвонка с повреждением спинного мозга. После перенесенной операции и лечения Дмитрий находится дома, его состояние стабильное. За ним ухаживает его жена Марина.

По словам молодой женщины, прогресс есть:

Марина Крючкова

– Дима уже самостоятельно ест, сидит уверенно, с моей помощью встает и немного стоит самостоятельно. Я хочу обратиться ко всем читателям Myslo. Дорогие земляки, вы уже не раз помогали нашей семье справиться с бедой и помогали деньгами. Если у вас еще есть такая возможность, будем вам очень признательны. Для скорейшего выздоровления Диме необходим комплекс специальных процедур.

Если есть возможность пожертвовать любую сумму, реквизиты для перевода:

номер карты Сбербанка: 4276 6600 1449 5147, получатель Крючкова Марина Н., телефон, привязанный к карте, – 8-953-196-71-39.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:39 0
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Люди
Дмитрий СтойкоМарина Крючкова
Место
Ямногорский районТульская областьРевякино

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