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В Тульской области девушка скончалась после визита к стоматологу
Фото из соцсетей.

В Тульской области девушка скончалась после визита к стоматологу

Сейчас проводится доследственная проверка.

9 августа в Плавске скончалась молодая девушка. Как пишет паблик «Плохие новости», накануне она посетила стоматолога.

- В клинике после осмотра выявили, что больной зуб нуждается в удалении. Врач ввел девушке укол анестезии и тут что-то пошло не так. У нее произошла аллергическая реакция, что привело к анафилактическому шоку. Прибывшая на место карета скорой помощи увезла девушку в больницу, где ее уже ожидал вертолет санавиации, — сообщается в соцсетях.

Однако спасти жительницу Плавска так и не удалось.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что по данному факту инициирована доследственная проверка по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

вчера, в 22:23 +4
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