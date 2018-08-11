В Тульской области девушка скончалась после визита к стоматологу

Фото из соцсетей.

9 августа в Плавске скончалась молодая девушка. Как пишет паблик «Плохие новости», накануне она посетила стоматолога.

- В клинике после осмотра выявили, что больной зуб нуждается в удалении. Врач ввел девушке укол анестезии и тут что-то пошло не так. У нее произошла аллергическая реакция, что привело к анафилактическому шоку. Прибывшая на место карета скорой помощи увезла девушку в больницу, где ее уже ожидал вертолет санавиации, — сообщается в соцсетях.

Однако спасти жительницу Плавска так и не удалось.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что по данному факту инициирована доследственная проверка по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По ее результатам будет принято процессуальное решение.