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Масленичные гулянья в Туле: полная афиша

Масленичные гулянья в Туле: полная афиша

Рассказываем, куда сегодня сходить и где поесть блинов.

КАЗАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

10 марта, 12.00 – 15.00:

  • ярмарка мастеров,
  • аттракционы,
  • интерактивные игры,
  • сжигание чучела.
ПРОЛЕТАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

10 марта, 12.00 – 15.00:

  • фестиваль зимних дворовых игр,
  • спортивные соревнования,
  • катание на лошадях,
  • трогательный зоопарк.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. П.П. БЕЛОУСОВА

10 марта, 14.00 – 21.00.

Эстрада

  • 14.00 — 21.00. Конкурсно-концертная программа «Гуляй, Масленица!».
  • 14.00 — 15.00. Развлекательная программа для детей с выступлением мини-цирка Crazy Show.
  • 15.00 — 16.00. Выступление вокального коллектива «Тоника».
  • 16.00 — 17.00. Программа от цыганского ансамбля песни и танца «Ягори». 17.00 — 17.45. Комические танцы и силовое шоу.
  • 17.45 — 19.00. Выступление народного хореографического ансамбля «Варенька» и вокальной студии «Русский стиль».
  • 19.00 — 20.00. Выход хедлайнеров праздника. Группа «Баян Микс».
  • 20.00 — 21.00.  Кавер-группа «Ракеты».

Фонтанная площадь

  • 14.00 – 17.00. «Битва блинопеков».
  • 12.00 — 20.00. Ярмарка тульских мастеров.
  • 12.00 — 21.00. Акция «КостерОК».
  • 13.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Молодецкие потехи» (традиционно — русские народные игры).
  • 14.00 — 16.00. Шоу танцующих ходулистов.
  • 15.00 - DRUM театр. Шоу барабанщиков.
  • 16.00 - DRUM театр. Шоу барабанщиков.
  • 17.00 - DRUM театр. Шоу барабанщиков.
  • 20.00 – сжигание чучела зимы, салют.

Детский городок

17.00 — 18.00. Цирковая программа «Масленичное солнышко».

Площадка у здания администрации

14.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Масленичные гулянья». Угощения блинами, конкурсы и игры.

Центральная аллея

14.00 — 16.00. «Матрешкин парк». Выступление скоморохов, жонглеров и гармонистов. Традиционно — русские игры с аниматорами.

Большой круг

14.00 — 19.00:

  • Интерактивная площадка «Масленичные потешки» (конкурсы, игры, выступления артистов, работа факиров и т. д.),
  • «Кузнечная слобода».

Комната истории

12.00 — 18.00. Выставка тряпичных кукол. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы Масленицы.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

10 марта, 14.00 - 19.00

Площадка у центрального входа

14.00 — 16.00. Русские забавы. Игры с веселыми аниматорами.

Центральная аллея

12.00 — 18.00. Ярмарка тульских мастеров.
14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров и детская анимационная программа.

Эстрада

14.00 — 18.00. Концертная программа.

Площадка у эстрады

18.00 — сжигание чучела Зимы, fire show.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

10 марта, 14.00 – 20.00.

Площадка у центрального входа

14.00 — 16.00. Русские забавы.

Детский городок

14.00 — 16.00. Детская анимационная программа.

Центральная аллея

14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров.

Родниковая аллея

12.00 — 19.00. Ярмарка тульских мастеров.

Эстрада

14.00 — 19.00. Концертная программа.

Площадка у эстрады

19.00 – сжигание чучела Зимы, fire show.

МУЗЕЙ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА В ЕПИФАНИ

Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская, 8. Предварительная запись по телефону +7 (48735) 7-22-65 или e-mail epifan@kulpole.ru.

10 марта

10.00. Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать соленья-варенья из купеческих запасов. А после, набравшись сил после чаепития с блинами, можно отправиться покорять снежную крепость и
провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!


Стоимость — 500 рублей с человека.

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС В СЕЛЕ МОНАСТЫРЩИНО


Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино. Подробная информация о празднике по телефону +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru.

10 марта

12.00 — 15.00. Праздничная программа для детей и взрослых
Проводы Масленицы пройдут в песнях и плясках, в круговороте хоровода и веселых игр и забав.

Здесь можно научиться печь блины на пеньках или отведать уже готовых, покататься с горки на мешках, набитых соломой, или на лошади, посмотреть выступления воспитанниц школы верховой езды или отправиться в музей. В конце праздника запылает чучело Масленицы и станет ясно, скоро ли ждать весны и тепла.

Рекомендуем взять с собой ватрушки, ледянки и другие средства передвижения с горок, запастись варежками, удобной и теплой одеждой и обувью. Отдельные призы ждут всех, кто придет в традиционной русской одежде, — в платках, валенках, юбках, сарафанах.

«ИСКРА»
Тулаул. Советская, 11.

Масленица в стиле «Прованс». Вход свободный.

10 марта

Программа во дворе.

  • 13.00 – 22.00. Детские активности с конкурсами, французская музыка, работа фотозон.
  • 13.00 – 17.00. Маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
  • 14.00 – 17.00. Конкурс «Битва блинопеков».
  • 17.00 – 18.00. Розыгрыш призов конкурса «#зиманаискре».
  • 18.00 – 22.00. Гастрономическая ярмарка.
  • 21.00 – 22.00. Сжигание альтернативного чучела. Закрытие.
ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Дом культуры, деревня Ясная Поляна, 142-а.

10 марта

15.00 — концерт «Душеполезные песни на каждый день». Художественные руководители проекта: мастер русского фольклора Сергей Старостин, джазовый контрабасист Владимир Волков, лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров, основатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов.

В программе концерта — церковные и монастырские распевы XVI-XVIII вв.,
переосмысленные музыкантами, пастушеские заговоры, выдержанные в народном духе песни Сергея Старостина и даже вошедшее в репертуар нищих на папертях стихотворное переложение псалма Давида, выполненное поэтом пушкинского круга Николаем Языковым. Музыканты исполнят эти песни в современной манере.
 
17.00 — традиционное масленичное угощение — блины с горячим чаем, а также всеми любимая забава — сжигание чучела Масленицы.
 
Стоимость — 500 руб.
ТВОРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «ОКТАВА»
Тула, ул. Каминского, 24.
 
10 марта, 12.00 - 19.30

Внутренний двор

13.00 — 17.00:
 
  • Фолк-DJ Grib — участник экспериментальной творческой группы Our gentle house.
  • Чай, сбитень, блины с разными начинками от чайной «Чайка».
  • Чай, хлеб и гренки из крапивы, мёд и варенье от Крапивенского музея.
  • Исторический квест для детей и взрослых.
  • Детская игровая зона с анимацией и пиньятой.
  • Конкурсы и интерактивы.
Большой зал

12.00 — 13.00. Лекция об истории возникновения и гастрономических традициях Масленицы от дизайнера и исследователя истории русской кухни Ольга Крупий.
17.00 — 18.00. Спектакль «Нить-основа» от фольклорного ансамбля «Вереница».

Лекторий библиотеки

14.00 — 16.00. Детские мастер-классы:
  • Традиционная кукла-закрутка.
  • Дымковские игрушки из картона.
  • Венки из фетровых цветов, лент и бусин.
  • Роспись деревянных ложек.

Музей станка

15.00 –16.00. Мастер-класс «Что хотел сказать художник, или Что делать, если ты увидел непонятное произведение искусства?».

Посещение экспозиции «История русской промышленности» со скидкой 50%.
 
LIKERKA LOFT

Тула, пр. Ленина, 85-б.

10 марта

Программа во дворе

12.00 — Ведущий Александр Волков.

 

  • Общая гастро - зона, мясо на вертеле.
  • Гриль-зона.
  • Бесплатные чай и фирменный пунш от Likerka Loft для всех гостей.
  • Мастер-класс по приготовлению идеального блинного теста.
  • Бесплатный мастер-класс «Чучело Масленицы своими руками».
  • Детская зона: бесплатное катание на пони, аквагрим, аниматоры.
  •  Спортивная зона: борьба в костюмах сумо, перетягивание сосиски.
  • Детский мини - футбол
  • Караоке-зона
  • Музыка, конкурсы и много подарков!

Также в этот день будут подведены итоги недельного квеста по территории у резидентов Likerka Loft.


18.00. Сжигание чучел, сделанных своими руками.

СКВЕР ТУЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА МОЛОДЕЖИ

Тула, ул. Демонстрации, д. 134

10 марта

11.00. В сквере Тульского областного центра молодежи состоятся народные гуляния, посвященные Широкой Масленице.

Гостей праздника ждут традиционные русские игры: забег в мешках, перетягивание каната, бой мешками, метание валенка, спортивные интерактивы и прочие народные забавы. Праздничные блины с чаем придадут заряд сил и энергии всем без исключения!

В течение всего праздника для любителей яркого народного творчества выступят танцевальные и вокальные коллективы Тульского областного центра молодежи, а кульминацией народного гулянья станет сожжение чучела Масленицы.

РЕМЕСЛЕННЫЙ ДВОР «ДОБРОДЕЙ»

Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б, тел.: 35-25-00, +7 (991) 414-26-36.

 

10 марта

 

12.00:

  • ремесленные и творческие мастер-классы,
  • масленичные песни, танцы, хороводы, игры и забавы,
  • традиционный русский театр «Петрушка»,
  • чаепитие из тульского жарового самовара с блинами,
  • виртуальная экскурсия по старинным улицам деревянной Тулы,
  • этнографическая выставка «Узоры о судьбе и о надежде».
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА

Тула, ул. Металлургов, 22.

10 марта

11.00 — народное гулянье «Масленица». В программе: игры, конкурсы, забавы, угощения, песни и пляски.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 +3
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