Масленичные гулянья в Туле: полная афиша
Рассказываем, куда сегодня сходить и где поесть блинов.
10 марта, 12.00 – 15.00:
- ярмарка мастеров,
- аттракционы,
- интерактивные игры,
- сжигание чучела.
10 марта, 12.00 – 15.00:
- фестиваль зимних дворовых игр,
- спортивные соревнования,
- катание на лошадях,
- трогательный зоопарк.
10 марта, 14.00 – 21.00.
Эстрада
- 14.00 — 21.00. Конкурсно-концертная программа «Гуляй, Масленица!».
- 14.00 — 15.00. Развлекательная программа для детей с выступлением мини-цирка Crazy Show.
- 15.00 — 16.00. Выступление вокального коллектива «Тоника».
- 16.00 — 17.00. Программа от цыганского ансамбля песни и танца «Ягори». 17.00 — 17.45. Комические танцы и силовое шоу.
- 17.45 — 19.00. Выступление народного хореографического ансамбля «Варенька» и вокальной студии «Русский стиль».
- 19.00 — 20.00. Выход хедлайнеров праздника. Группа «Баян Микс».
- 20.00 — 21.00. Кавер-группа «Ракеты».
Фонтанная площадь
- 14.00 – 17.00. «Битва блинопеков».
- 12.00 — 20.00. Ярмарка тульских мастеров.
- 12.00 — 21.00. Акция «КостерОК».
- 13.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Молодецкие потехи» (традиционно — русские народные игры).
- 14.00 — 16.00. Шоу танцующих ходулистов.
- 15.00 - DRUM театр. Шоу барабанщиков.
- 16.00 - DRUM театр. Шоу барабанщиков.
- 17.00 - DRUM театр. Шоу барабанщиков.
- 20.00 – сжигание чучела зимы, салют.
Детский городок
17.00 — 18.00. Цирковая программа «Масленичное солнышко».
Площадка у здания администрации
14.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Масленичные гулянья». Угощения блинами, конкурсы и игры.
Центральная аллея
14.00 — 16.00. «Матрешкин парк». Выступление скоморохов, жонглеров и гармонистов. Традиционно — русские игры с аниматорами.
Большой круг
14.00 — 19.00:
- Интерактивная площадка «Масленичные потешки» (конкурсы, игры, выступления артистов, работа факиров и т. д.),
- «Кузнечная слобода».
Комната истории
12.00 — 18.00. Выставка тряпичных кукол. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы Масленицы.
10 марта, 14.00 - 19.00
Площадка у центрального входа
14.00 — 16.00. Русские забавы. Игры с веселыми аниматорами.
Центральная аллея
12.00 — 18.00. Ярмарка тульских мастеров.
14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров и детская анимационная программа.
Эстрада
14.00 — 18.00. Концертная программа.
Площадка у эстрады
18.00 — сжигание чучела Зимы, fire show.
10 марта, 14.00 – 20.00.
Площадка у центрального входа
14.00 — 16.00. Русские забавы.
Детский городок
14.00 — 16.00. Детская анимационная программа.
Центральная аллея
14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров.
Родниковая аллея
12.00 — 19.00. Ярмарка тульских мастеров.
Эстрада
14.00 — 19.00. Концертная программа.
Площадка у эстрады
19.00 – сжигание чучела Зимы, fire show.
Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская, 8. Предварительная запись по телефону +7 (48735) 7-22-65 или e-mail epifan@kulpole.ru.
10 марта
10.00. Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать соленья-варенья из купеческих запасов. А после, набравшись сил после чаепития с блинами, можно отправиться покорять снежную крепость и
провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!
Стоимость — 500 рублей с человека.
Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино. Подробная информация о празднике по телефону +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru.
10 марта
12.00 — 15.00. Праздничная программа для детей и взрослых
Проводы Масленицы пройдут в песнях и плясках, в круговороте хоровода и веселых игр и забав.
Здесь можно научиться печь блины на пеньках или отведать уже готовых, покататься с горки на мешках, набитых соломой, или на лошади, посмотреть выступления воспитанниц школы верховой езды или отправиться в музей. В конце праздника запылает чучело Масленицы и станет ясно, скоро ли ждать весны и тепла.
Рекомендуем взять с собой ватрушки, ледянки и другие средства передвижения с горок, запастись варежками, удобной и теплой одеждой и обувью. Отдельные призы ждут всех, кто придет в традиционной русской одежде, — в платках, валенках, юбках, сарафанах.
Масленица в стиле «Прованс». Вход свободный.
10 марта
Программа во дворе.
- 13.00 – 22.00. Детские активности с конкурсами, французская музыка, работа фотозон.
- 13.00 – 17.00. Маркет дизайн-изделий и здоровой еды.
- 14.00 – 17.00. Конкурс «Битва блинопеков».
- 17.00 – 18.00. Розыгрыш призов конкурса «#зиманаискре».
- 18.00 – 22.00. Гастрономическая ярмарка.
- 21.00 – 22.00. Сжигание альтернативного чучела. Закрытие.
Дом культуры, деревня Ясная Поляна, 142-а.
10 марта
15.00 — концерт «Душеполезные песни на каждый день». Художественные руководители проекта: мастер русского фольклора Сергей Старостин, джазовый контрабасист Владимир Волков, лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров, основатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов.
Внутренний двор
13.00 — 17.00:
- Фолк-DJ Grib — участник экспериментальной творческой группы Our gentle house.
- Чай, сбитень, блины с разными начинками от чайной «Чайка».
- Чай, хлеб и гренки из крапивы, мёд и варенье от Крапивенского музея.
- Исторический квест для детей и взрослых.
- Детская игровая зона с анимацией и пиньятой.
- Конкурсы и интерактивы.
12.00 — 13.00. Лекция об истории возникновения и гастрономических традициях Масленицы от дизайнера и исследователя истории русской кухни Ольга Крупий.
17.00 — 18.00. Спектакль «Нить-основа» от фольклорного ансамбля «Вереница».
Лекторий библиотеки
14.00 — 16.00. Детские мастер-классы:
- Традиционная кукла-закрутка.
- Дымковские игрушки из картона.
- Венки из фетровых цветов, лент и бусин.
- Роспись деревянных ложек.
Музей станка
Посещение экспозиции «История русской промышленности» со скидкой 50%.
Тула, пр. Ленина, 85-б.
10 марта
Программа во дворе
12.00 — Ведущий Александр Волков.
- Общая гастро - зона, мясо на вертеле.
- Гриль-зона.
- Бесплатные чай и фирменный пунш от Likerka Loft для всех гостей.
- Мастер-класс по приготовлению идеального блинного теста.
- Бесплатный мастер-класс «Чучело Масленицы своими руками».
- Детская зона: бесплатное катание на пони, аквагрим, аниматоры.
- Спортивная зона: борьба в костюмах сумо, перетягивание сосиски.
- Детский мини - футбол
- Караоке-зона
- Музыка, конкурсы и много подарков!
Также в этот день будут подведены итоги недельного квеста по территории у резидентов Likerka Loft.
18.00. Сжигание чучел, сделанных своими руками.
Тула, ул. Демонстрации, д. 134
10 марта
11.00. В сквере Тульского областного центра молодежи состоятся народные гуляния, посвященные Широкой Масленице.
Гостей праздника ждут традиционные русские игры: забег в мешках, перетягивание каната, бой мешками, метание валенка, спортивные интерактивы и прочие народные забавы. Праздничные блины с чаем придадут заряд сил и энергии всем без исключения!
В течение всего праздника для любителей яркого народного творчества выступят танцевальные и вокальные коллективы Тульского областного центра молодежи, а кульминацией народного гулянья станет сожжение чучела Масленицы.
Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б, тел.: 35-25-00, +7 (991) 414-26-36.
10 марта
12.00:
- ремесленные и творческие мастер-классы,
- масленичные песни, танцы, хороводы, игры и забавы,
- традиционный русский театр «Петрушка»,
- чаепитие из тульского жарового самовара с блинами,
- виртуальная экскурсия по старинным улицам деревянной Тулы,
- этнографическая выставка «Узоры о судьбе и о надежде».
Тула, ул. Металлургов, 22.
10 марта
11.00 — народное гулянье «Масленица». В программе: игры, конкурсы, забавы, угощения, песни и пляски.