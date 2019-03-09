Масленичные гулянья в Туле: полная афиша

Рассказываем, куда сегодня сходить и где поесть блинов.

КАЗАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

10 марта, 12.00 – 15.00:

ярмарка мастеров,

аттракционы,

интерактивные игры,

сжигание чучела.

ПРОЛЕТАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

10 марта, 12.00 – 15.00:

фестиваль зимних дворовых игр,

спортивные соревнования,

катание на лошадях,

трогательный зоопарк.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. П.П. БЕЛОУСОВА

10 марта, 14.00 – 21.00.

Эстрада

14.00 — 21.00. Конкурсно-концертная программа «Гуляй, Масленица!».

14.00 — 15.00. Развлекательная программа для детей с выступлением мини-цирка Crazy Show.

15.00 — 16.00. Выступление вокального коллектива «Тоника».

16.00 — 17.00. Программа от цыганского ансамбля песни и танца «Ягори». 17.00 — 17.45. Комические танцы и силовое шоу.

17.45 — 19.00. Выступление народного хореографического ансамбля «Варенька» и вокальной студии «Русский стиль».

19.00 — 20.00. Выход хедлайнеров праздника. Группа «Баян Микс».

20.00 — 21.00. Кавер-группа «Ракеты».

Фонтанная площадь

14.00 – 17.00. «Битва блинопеков».

12.00 — 20.00. Ярмарка тульских мастеров.

12.00 — 21.00. Акция «КостерОК».

13.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Молодецкие потехи» (традиционно — русские народные игры).

14.00 — 16.00. Шоу танцующих ходулистов.

15.00 - DRUM театр. Шоу барабанщиков.

16.00 - DRUM театр. Шоу барабанщиков.

17.00 - DRUM театр. Шоу барабанщиков.

20.00 – сжигание чучела зимы, салют.

Детский городок

17.00 — 18.00. Цирковая программа «Масленичное солнышко».



Площадка у здания администрации

14.00 — 17.00. Интерактивная площадка «Масленичные гулянья». Угощения блинами, конкурсы и игры.

Центральная аллея

14.00 — 16.00. «Матрешкин парк». Выступление скоморохов, жонглеров и гармонистов. Традиционно — русские игры с аниматорами.

Большой круг

14.00 — 19.00:

Интерактивная площадка «Масленичные потешки» (конкурсы, игры, выступления артистов, работа факиров и т. д.),

«Кузнечная слобода».

Комната истории

12.00 — 18.00. Выставка тряпичных кукол. Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы Масленицы.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

10 марта, 14.00 - 19.00

Площадка у центрального входа

14.00 — 16.00. Русские забавы. Игры с веселыми аниматорами.



Центральная аллея

12.00 — 18.00. Ярмарка тульских мастеров.

14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров и детская анимационная программа.

Эстрада

14.00 — 18.00. Концертная программа.

Площадка у эстрады

18.00 — сжигание чучела Зимы, fire show.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

10 марта, 14.00 – 20.00.

Площадка у центрального входа

14.00 — 16.00. Русские забавы.

Детский городок

14.00 — 16.00. Детская анимационная программа.

Центральная аллея

14.00 — 17.00. Выступление ходулистов, жонглеров.



Родниковая аллея

12.00 — 19.00. Ярмарка тульских мастеров.

Эстрада

14.00 — 19.00. Концертная программа.

Площадка у эстрады

19.00 – сжигание чучела Зимы, fire show.

МУЗЕЙ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА В ЕПИФАНИ

Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская, 8. Предварительная запись по телефону +7 (48735) 7-22-65 или e-mail epifan@kulpole.ru.

10 марта

10.00. Интерактивная программа «Масленица в Епифани». На встрече в епифанском музее посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. За короткий промежуток времени здесь можно прожить все дни масленичной недели, смастерить традиционную куклу Куликова поля, отведать соленья-варенья из купеческих запасов. А после, набравшись сил после чаепития с блинами, можно отправиться покорять снежную крепость и

провожать Масленицу. Как сгорит чучело, так и весна придет!



Стоимость — 500 рублей с человека.

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС В СЕЛЕ МОНАСТЫРЩИНО



Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино. Подробная информация о празднике по телефону +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru.

10 марта

12.00 — 15.00. Праздничная программа для детей и взрослых

Проводы Масленицы пройдут в песнях и плясках, в круговороте хоровода и веселых игр и забав.

Здесь можно научиться печь блины на пеньках или отведать уже готовых, покататься с горки на мешках, набитых соломой, или на лошади, посмотреть выступления воспитанниц школы верховой езды или отправиться в музей. В конце праздника запылает чучело Масленицы и станет ясно, скоро ли ждать весны и тепла.

Рекомендуем взять с собой ватрушки, ледянки и другие средства передвижения с горок, запастись варежками, удобной и теплой одеждой и обувью. Отдельные призы ждут всех, кто придет в традиционной русской одежде, — в платках, валенках, юбках, сарафанах.

«ИСКРА»

Тула , ул. Советская, 11.

Масленица в стиле «Прованс». Вход свободный.

10 марта

Программа во дворе.

13.00 – 22.00. Детские активности с конкурсами, французская музыка, работа фотозон.

13.00 – 17.00. Маркет дизайн-изделий и здоровой еды.

14.00 – 17.00. Конкурс «Битва блинопеков».

17.00 – 18.00. Розыгрыш призов конкурса «#зиманаискре».

18.00 – 22.00. Гастрономическая ярмарка.

21.00 – 22.00. Сжигание альтернативного чучела. Закрытие.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Дом культуры, деревня Ясная Поляна, 142-а.

10 марта

15.00 — концерт «Душеполезные песни на каждый день». Художественные руководители проекта: мастер русского фольклора Сергей Старостин, джазовый контрабасист Владимир Волков, лидер рок-группы «АукцЫон» Леонид Федоров, основатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов.

В программе концерта — церковные и монастырские распевы XVI-XVIII вв. ,

переосмысленные музыкантами, пастушеские заговоры, выдержанные в народном духе песни Сергея Старостина и даже вошедшее в репертуар нищих на папертях стихотворное переложение псалма Давида, выполненное поэтом пушкинского круга Николаем Языковым. Музыканты исполнят эти песни в современной манере.

17.00 — традиционное масленичное угощение — блины с горячим чаем, а также всеми любимая забава — сжигание чучела Масленицы.

Стоимость — 500 руб.