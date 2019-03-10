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Где в Туле отключат электричество 11 марта

Где в Туле отключат электричество 11 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • 1-й пр-д М. Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Фучика, 45, 47,
  • ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,
  • п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
  • Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • Мясново: ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-40 (чётн.), 55, 61,
  • ул. Переходная, 1, 2, 3,
  • пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
  • пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а,
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • п. Октябрьский: 13-й пр-д, 24-30,
  • 16-й пр-д, 1-18,
  • 17-й пр-д, 1-18,
  • 18-й пр-д, 3-17 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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