Где в Туле отключат электричество 11 марта

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

1-й пр-д М. Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Фучика, 45, 47,

ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,

п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),

Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),

ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),

Мясново: ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-40 (чётн.), 55, 61,

ул. Переходная, 1, 2, 3,

пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),

пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а,

ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),

ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),

п. Октябрьский: 13-й пр-д, 24-30,

16-й пр-д, 1-18,

17-й пр-д, 1-18,

18-й пр-д, 3-17 (нечётн.),

ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),

ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),

10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,

12-й пр-д, 61,

25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),

31-й пр-д, 2-48 (чётн.).