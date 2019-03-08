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Полиция напоминает тулякам о мошенниках с «билетами банка приколов»
Фото: https://click-or-die.ru

Полиция напоминает тулякам о мошенниках с «билетами банка приколов»

Пользуясь внешним сходством преступники пытаются расплатиться ими за товары, или услуги

Сотрудники тульской полиции обращают внимание на случаи мошенничества с использованием так называемых «билетов банка приколов».
 
По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, в нашем регионе фиксируются случаи, когда злоумышленники, пользуясь внешним сходством билетов с настоящими деньгами, пытаются расплатиться ими за товары и услуги.
 
Полицейские просят граждан внимательно смотреть на предлагаемые для оплаты денежные средства. При выявлении попыток расплатиться «билетом банка приколов» рекомендуют сразу же обращаться в отдел полиции.
Автор: Сергей Стариков, вчера, в 22:01 +4
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