Полиция напоминает тулякам о мошенниках с «билетами банка приколов»

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Пользуясь внешним сходством преступники пытаются расплатиться ими за товары, или услуги

Сотрудники тульской полиции обращают внимание на случаи мошенничества с использованием так называемых «билетов банка приколов».

По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, в нашем регионе фиксируются случаи, когда злоумышленники, пользуясь внешним сходством билетов с настоящими деньгами, пытаются расплатиться ими за товары и услуги.

Полицейские просят граждан внимательно смотреть на предлагаемые для оплаты денежные средства. При выявлении попыток расплатиться «билетом банка приколов» рекомендуют сразу же обращаться в отдел полиции.