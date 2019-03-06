В Суворовском районе убийцу девушки застрелили спустя 12 лет

Фото автора и из соцсетей.

В ночь на 28 февраля в поселке Центральный Суворовского района был застрелен 31-летний мужчина. Дмитрий Ф. скончался от огнестрельного ранения в ста метрах от собственного дома. Примечательно, что он освободился из мест не столь отдаленных всего полгода назад. А сидел долго — 10 лет, за убийство знакомой девушки.

- Может, отомстили? — поговаривали в поселке. — Или это «бумеранг» — судьба!

Чтобы разобраться в этом деле, Myslo отправился на место событий. Узнать подробности дела двенадцатилетней давности об убийстве девушки оказалось непросто: многие, кто вел тогда расследование, сейчас уже не работают. Вот что удалось выяснить.

В последних числах декабря 2007 года под Суворовом произошло убийство. Екатерина П. была застрелена из обреза в голову.

В ту ночь тогда еще 19-летний Дмитрий был в гостях у друзей. Трое парней и две девушки. «Отдыхали» всю ночь, и под утро, по версии следствия, Дмитрий и Екатерина поссорились.

Как говорил на следствии и суде сам Дмитрий, ему почему-то пришло в голову припугнуть Катю. Он достал из-под матраса обрез ружья 16-го калибра. Убивать якобы не хотел, палец соскользнул и случайно попал на спусковой крючок. Прогремел выстрел.



Молодой человек сам написал явку с повинной. Но выгородить себя все же пытался: поначалу говорил, что выстрел произошел в пылу борьбы между ним и Катей. Была и еще одна версия случившегося, самая неудобная. Свидетели говорили, что Дмитрий убил Катю по приказу хозяина жилища. Мол, тот хотел изнасиловать девушку, но она не поддалась.

Дмитрий эту версию категорически отрицал, а следствие не нашло ее доказательств. В 2008 году суд признал Дмитрия Ф. виновным в умышленном убийстве и назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

По отбытии двух третей срока Дмитрий многократно писал просьбы о помиловании и освобождении, но суд в их удовлетворении отказывал.

Отбыв весь срок полностью, убийца вернулся домой. И спустя всего полгода был застрелен в сотне метров от своего подъезда.

Как выяснилось, эти убийства никак не связаны. Правоохранители уже сейчас говорят, что о мести речь не идет. По словам очевидцев, в ночь на 28 февраля 2019 года Дмитрий был убит в ходе потасовки нетрезвой компании из 3−5 человек.



Место убийства.

- Тело 31-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области верхней части груди справа было обнаружено на улице, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева. — Личность потерпевшего установлена. Ранее он был осужден за совершение особо тяжкого преступления, в 2018 году освободился из мест лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Подозреваемый арестован, ведется расследование.