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Как Почта России будет работать в праздники

Как Почта России будет работать в праздники

Публикуем график работы.

В Тульской области в четверг, 7 марта, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

8 марта является выходным для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

9 и 10 марта все отделения будут работать согласно установленному графику.

В период мартовских праздников изменится режим работы участков курьерской доставки. Тульский УКД 7 марта будет работать с 9.00 до 19.00, 8 марта — по установленному графику.

Новомосковский, Щекинский и Узловский УКД 7 марта будут работать с 8.00 до 19.00. 8 марта — выходной день.

Уточнить график работы отделений можно на официальном сайте Почты России.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:20 +2
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