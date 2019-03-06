Под Щёкино школьная «Газель» попала в ДТП

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, пострадали три человека, среди них – ученик 11 класса.

Сегодня, 6 марта, в 7.40 на автодороге «Щёкино — Лазарево» случилось ДТП: столкнулись автомобиль «Хёндэ Солярис» и школьная «Газель».

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, в аварии пострадали оба водителя и ученик 11 класса.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, что несколько дней назад в Тульской области была похожая авария. 2 марта на 39-м км автодороги «Лапотково — Ефремов» «Тойота» врезалась в попутный микроавтобус, который вез школьников со спортивных соревнований. От удара «Газель» вылетела в кювет и несколько раз опрокинулась.

Находившиеся в салоне автомобиля школьники, их сопровождающие и водитель получили ушибы. После оказания медпомощи пятерых детей отпустили домой. Трое госпитализированы с сотрясением мозга. У одного из школьников диагностирован перелом лучевой кости руки.