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Под Щёкино школьная «Газель» попала в ДТП
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Под Щёкино школьная «Газель» попала в ДТП

По предварительным данным, пострадали три человека, среди них – ученик 11 класса.

Сегодня, 6 марта, в 7.40 на автодороге «Щёкино — Лазарево» случилось ДТП: столкнулись автомобиль «Хёндэ Солярис» и школьная «Газель».
 
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительным данным, в аварии пострадали оба водителя и ученик 11 класса.
 
 
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства ДТП.
 
Напомним, что несколько дней назад в Тульской области была похожая авария. 2 марта на 39-м км автодороги «Лапотково — Ефремов» «Тойота» врезалась в попутный микроавтобус, который вез школьников со спортивных соревнований. От удара «Газель» вылетела в кювет и несколько раз опрокинулась.
 
Находившиеся в салоне автомобиля школьники, их сопровождающие и водитель получили ушибы. После оказания медпомощи пятерых детей отпустили домой. Трое госпитализированы с сотрясением мозга. У одного из школьников диагностирован перелом лучевой кости руки.
 
Прокурорская проверка не выявила нарушений правил перевозки детей. Также свою проверку проводит и Следственный комитет.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:03 +5
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