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В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира
Фото Вадима Коновалова и Максима Шипилова.

В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира

По словам очевидца, на месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, на ул. Пионерской в поселке Барсуки произошел пожар. Загорелась квартира на 2-м этаже.
 
На момент публикации новости на месте происшествия работают пять пожарных расчетов, часть жильцов эвакуировали на улицу.
 

По предварительным данным, пострадала женщина из квартиры, в которой произошел пожар. Предположительно, она надышалась дымом.

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

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В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 1
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 2
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 3
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 4
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 5
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 6
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 7
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 8
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 9
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 10
В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:46 +3
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