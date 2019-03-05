В Барсуках в двухэтажном доме загорелась квартира

Фото Вадима Коновалова и Максима Шипилова.

По словам очевидца, на месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, на ул. Пионерской в поселке Барсуки произошел пожар. Загорелась квартира на 2-м этаже.

На момент публикации новости на месте происшествия работают пять пожарных расчетов, часть жильцов эвакуировали на улицу.

По предварительным данным, пострадала женщина из квартиры, в которой произошел пожар. Предположительно, она надышалась дымом.

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.