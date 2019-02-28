В Суворове ночью застрелили бывшего заключенного

Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в ночь с 27 на 28 февраля на одной из улиц поселка Центральный было обнаружено тело 31-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди.

При осмотре места происшествия следователи изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы свидетелей и очевидцев.

Личность погибшего установлена – это местный житель, который в 2009 году был осужден за убийство девушки. Из колонии он вышел в прошлом году. Предпринимаются меры к установлению лица, виновного в совершении данного преступления. Расследование продолжается.