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Туляк сообщил в полицию об автомобиле с оружием в центре Тулы

Туляк сообщил в полицию об автомобиле с оружием в центре Тулы

На место немедленно направили сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно Myslo, днем 27 февраля 2019 года в полицию поступил звонок от туляка о том, что во дворе дома №5 по ул. Лейтейзена стоит подозрительный автомобиль. По словам заявителя, в салоне авто на одном из сидений лежат автоматы Калашникова.

На указанный адрес немедленно направили стражей порядка. При проверке выяснилось, что оружие не настоящее и предназначено для игры в лазертаг.

В пресс-службе УМВД по Тульской области Myslo подтвердили указанную информацию:

– В результате выезда на место установлено, что лежащие в автомобиле предметы оружием не являются.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:56 +13
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