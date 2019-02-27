Туляк сообщил в полицию об автомобиле с оружием в центре Тулы

Как стало известно Myslo, днем 27 февраля 2019 года в полицию поступил звонок от туляка о том, что во дворе дома №5 по ул. Лейтейзена стоит подозрительный автомобиль. По словам заявителя, в салоне авто на одном из сидений лежат автоматы Калашникова.

На указанный адрес немедленно направили стражей порядка. При проверке выяснилось, что оружие не настоящее и предназначено для игры в лазертаг.

В пресс-службе УМВД по Тульской области Myslo подтвердили указанную информацию:

– В результате выезда на место установлено, что лежащие в автомобиле предметы оружием не являются.