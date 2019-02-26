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В Туле мужчину и женщину осудили за кражу детской коляски
Фото: itd1.mycdn.me

В Туле мужчину и женщину осудили за кражу детской коляски

Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 10 тысяч рублей.

Пролетарский районный суд вынес приговор 29-летнему туляку Алексею З. и его ровеснице Олесе К. Оба признаны виновными в краже группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба. Предметом преступного посягательства стала детская коляска.
 
Как установили следствие и суд, преступление было совершено вечером 3 января прошлого года. На неохраняемой автостоянке спорткомплекса «Новое поколение» осужденные похитили из припаркованного автомобиля детскую коляску стоимостью 10 тысяч рублей.
 
– Причиненный ущерб потерпевшему возмещен путем изъятия похищенного имущества. В судебном заседании осужденные свою вину в совершении указанного преступления признали в полном объеме, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:01 +7
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