В Туле мужчину и женщину осудили за кражу детской коляски

Фото: itd1.mycdn.me

Пролетарский районный суд вынес приговор 29-летнему туляку Алексею З. и его ровеснице Олесе К. Оба признаны виновными в краже группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба. Предметом преступного посягательства стала детская коляска.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено вечером 3 января прошлого года. На неохраняемой автостоянке спорткомплекса «Новое поколение» осужденные похитили из припаркованного автомобиля детскую коляску стоимостью 10 тысяч рублей.

– Причиненный ущерб потерпевшему возмещен путем изъятия похищенного имущества. В судебном заседании осужденные свою вину в совершении указанного преступления признали в полном объеме, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.