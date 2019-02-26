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В Туле на детской площадке у храма Сергия Радонежского расплодились крысы

В Туле на детской площадке у храма Сергия Радонежского расплодились крысы

Хвостатых обитателей площадки снял на видео читатель Myslo.

Видео снято 25 февраля 2019 года.

– Тула, ул. Октябрьская, территория храма Сергия Радонежского. Прикормленные крысы у детской площадки. Жрут что-то насыпанное любителями «бедных собачек/кошечек». Пугаются, только когда подходишь совсем близко, но тут же возвращаются назад. Можно рассмотреть во всех подробностях и цвет глаз, и длину хвоста, и белые зубы. До детской площадки всего три метра! — написал автор видео в редакцию Myslo.

сегодня, в 09:50 +3
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