В Туле водитель снегоуборочного трактора повредил три машины и скрылся с места ДТП

Фото из архива Myslo. Фото НЕ с места ДТП.

Мужчина арестован на пять суток.

В производстве мирового судьи судебного участка №57 Зареченского судебного района Тулы находилось дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП).

Установлено, что 5 января в 14.30 в Зареченском районе водитель, управляя снегоуборочным трактором, совершил наезд на три стоящих автомобиля. Нарушитель скрылся с места ДТП.

В судебном заседании водитель вину в совершении административного правонарушения признал.

Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста на пять суток. Об этом сообщается на сайте Зареченского районного суда.

Постановление в законную силу не вступило, и может быть обжаловано в установленном законом порядке.