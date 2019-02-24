На Куликовом поле состоялся ралли-спринт «Пересвет»

Фото Романа Солопова.

Маршрут нужно было пройти дважды, уложившись в 10 минут.

Жители Тульской области весело отметили День защитника Отечества на Куликовом поле. Для гостей была подготовлена насыщенная программа.

В региональном чемпионате по ралли-спринту «Пересвет» принял участие 31 экипаж. Спортсмены приехали из Тулы и области, Орла, Москвы и Московской области, Рязани.

На гоночной трассе в 2640 метров свои авто испытывали спортсмены 1 и 2 разрядов, кандидаты в мастера спорта и еще неотмеченные званиями водители.

Гонки открыли состязания квадроциклов. Позже трассу прошли легковые автомобили, кроссоверы, внедорожники. Кстати, в одном из заездов среди пилотов была замечена дама.

Маршрут нужно было пройти дважды, уложившись в 10 минут. Засчитывался лучший результат.

В это время у центра приема посетителей взрослые и дети участвовали в сельских олимпийских играх: соревновались в гонках на тюбингах, играли в футбол метлами, пилили на скорость поленья, бегали парами и тройками на многоместных лыжах, метали как можно дальше спилы деревьев, разжигали самовары на время.

Для гостей выступил музыкант, председатель жюри фестиваля авторской песни на Куликовом поле Алексей Витаков.