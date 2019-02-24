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На Куликовом поле состоялся ралли-спринт «Пересвет»
Фото Романа Солопова.

На Куликовом поле состоялся ралли-спринт «Пересвет»

Маршрут нужно было пройти дважды, уложившись в 10 минут.

Жители Тульской области весело отметили День защитника Отечества на Куликовом поле. Для гостей была подготовлена насыщенная программа.

В региональном чемпионате по ралли-спринту «Пересвет» принял участие 31 экипаж. Спортсмены приехали из Тулы и области, Орла, Москвы и Московской области, Рязани.

На гоночной трассе в 2640 метров свои авто испытывали спортсмены 1 и 2 разрядов, кандидаты в мастера спорта и еще неотмеченные званиями водители.

Гонки открыли состязания квадроциклов. Позже трассу прошли легковые автомобили, кроссоверы, внедорожники. Кстати, в одном из заездов среди пилотов была замечена дама.

Маршрут нужно было пройти дважды, уложившись в 10 минут. Засчитывался лучший результат.

В это время у центра приема посетителей взрослые и дети участвовали в сельских олимпийских играх: соревновались в гонках на тюбингах, играли в футбол метлами, пилили на скорость поленья, бегали парами и тройками на многоместных лыжах, метали как можно дальше спилы деревьев, разжигали самовары на время.

Для гостей выступил музыкант, председатель жюри фестиваля авторской песни на Куликовом поле Алексей Витаков.

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Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 1
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 2
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 3
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 4
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 5
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Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 8
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 9
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 10
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 11
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 12
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 13
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 14
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 15
Ралли-спринт "Пересвет", Фото: 16
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 22:14 +6
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