Мужчина погиб в страшном ДТП под Тулой: видео

Фото Myslo.

Ранее Myslo писал о страшном ДТП, которое произошло 23 февраля примерно в 20.27 на 165-м км трассы М-2 «Крым»: столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес Атего».

Стали известны некоторые подробности происшествия. По предварительным данным, легковушка выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком.

Как стало известно Myslo, в аварии погиб водитель «Калины», еще два человека пострадали.