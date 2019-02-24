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Мужчина погиб в страшном ДТП под Тулой: видео
Фото Myslo.

Мужчина погиб в страшном ДТП под Тулой: видео

Авария случилась накануне вечером.

Ранее Myslo писал о страшном ДТП, которое произошло 23 февраля примерно в 20.27 на 165-м км трассы М-2 «Крым»: столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес Атего».

Стали известны некоторые подробности происшествия. По предварительным данным, легковушка выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком.

Как стало известно Myslo, в аварии погиб водитель «Калины», еще два человека пострадали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:04 +1
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