Под Тулой произошло серьезное ДТП с грузовиком

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

23 февраля в 20.27 в службу спасения сообщили о ДТП на 165-м км трассы М-2 «Крым». На указанном участке столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес Атего».

Сообщается, что в аварии серьезно пострадал водитель легковушки. Чтобы вытащить его из покореженного авто, сотрудникам МЧС пришлось применять аварийно-спасательный инструмент.

Обстоятельства происшествия уточняются.