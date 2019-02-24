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Под Тулой произошло серьезное ДТП с грузовиком
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой произошло серьезное ДТП с грузовиком

Столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес Атего».

23 февраля в 20.27 в службу спасения сообщили о ДТП на 165-м км трассы М-2 «Крым». На указанном участке столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес Атего».

Сообщается, что в аварии серьезно пострадал водитель легковушки. Чтобы вытащить его из покореженного авто, сотрудникам МЧС пришлось применять аварийно-спасательный инструмент. 

Обстоятельства происшествия уточняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 +2
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