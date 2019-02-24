В Новомосковске наркоторговцы получили на четверых больше 60 лет колонии строгого режима

Новомосковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех местных жителей: 30-летнего Антона Л., 38-летнего Дмитрия К., 25-летнего Агамирза А. и 33-летнего Михаила Ч. Они обвинялись по нескольким статьям УК РФ: в незаконном производстве, сбыте наркотических средств организованной группой, в организации притонов для потребления наркотиков.

Суд установил, что участники организованной группы под контролем Антона Л. с 2016 по июнь 2017 г. в ряде квартир, расположенных в Новомосковске, организовали производство и сбыт наркотиков людям. Прекурсоры для изготовления преступники привозили из Москвы.

Также в одной из квартир они организовали и содержали наркопритон. Кроме того, Антон Л. и Михаил Ч. в одном из гаражей культивировали растение, содержащее наркотические вещества.

В июле 2017 года Л. в Туле приобрел автомобиль на деньги, полученные от продажи наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд приговорил Антона Л. к 23 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с конфискацией автомобиля. Остальные участники осуждены к лишению свободы на сроки от 14 лет и 6 месяцев до 21 года лишения свободы. Кроме того, К. назначен штраф в размере 230 тыс. рублей.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.