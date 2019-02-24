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Тулякам представили выставку трофейного оружия «Сирийский перелом»
Фото пресс-службы правительства Тульской области и Минобороны РФ.

Тулякам представили выставку трофейного оружия «Сирийский перелом»

На отдельных железнодорожных платформах были размещены образцы военной техники террористов.

Сегодня, 24 февраля, на Московский вокзал Тулы прибыл железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из районов боевых действий в Сирии.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Западного военного округа Юрий Евтушенко, министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, командир 106-ой гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии Павел Кирси, заместитель начальника железной дороги по Тульскому территориальному управлению Александр Потапенко.

На железнодорожной станции выступили музыканты военного оркестра 106-й воздушно-десантной дивизии, ансамбль «Крылатая Гвардия» и солисты Тульской областной филармонии.

Поезд состоял из 18 вагонов. Было представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

На отдельных железнодорожных платформах были размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль «YPG EAGLE HEAD», самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты.

На перроне работали мобильные пункты отбора, которые приглашали жителей области на военную службу по контракту.

 

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», приуроченная к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит с 23 февраля по 8 мая. Состав с передвижной выставкой совершит остановки на 61 крупной железнодорожной станции.

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