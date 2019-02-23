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Трое туляков фиктивно прописали в своих домах мигрантов

Трое туляков фиктивно прописали в своих домах мигрантов

На территории Тульской области сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по выявлению граждан, нарушающих действующее миграционное законодательство.

За прошедшие сутки в регионе стражами порядка выявлены 3 факта фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.

В Пролетарском округе Тулы участковым уполномоченным полиции в ходе проведения профилактического мероприятия установлено, что 33-летняя нигде не работающая тулячка в своей квартире дома 9 по улице Майской фиктивно зарегистрировала 5 иностранных граждан.

В Алексинском районе 65-летний нигде не работающий мужчина в своей квартире дома 22 по улице Ленина зарегистрировал двух иностранцев.

В Донском 49-летняя нигде не работающая женщина в своём доме в микрорайоне Центральный также фиктивно поставила на миграционный учёт двух иностранных граждан.

Во всех случаях гражданам иностранного государства не были предоставлены места для проживания. В настоящее время от подозреваемых получены признательные показания. В полиции проводятся процессуальные проверки, продолжаются мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего.

Управление МВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что работа органов правопорядка по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе. В случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлечены к установленной законом ответственности.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:50 0
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