В Одоеве возбуждено уголовное на замдиректора фирмы за подкуп чиновника

По версии следствия, с июля 2017 года по апрель 2018 года обвиняемый, являясь должностным лицом, периодически получал взятки от женщины – заместителя директора одной из коммерческих организаций, занимающейся огнезащитой чердачных помещений, а также огнезащитной обработкой деревянных конструкций. Взамен чиновник должен был помочь в заключении договоров между муниципальными учреждениями Одоев и коммерческой организацией.

В общей сложности, обвиняемый получил более 140 000 рублей. Сумма каждого из контрактов, которые предполагалось заключить, не превышала 100 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по 3 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки за незаконные действия. На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в отношении заместителя директора данной коммерческой организации возбуждены ряд уголовных дел по ч. 3 ст. 291 УК РФ – дача взятки за совершение заведомо незаконных действий.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

справка

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

Статьей 290 УК РФ установлена уголовная ответственность за получение взятки. Статьей 290 УК РФ установлена уголовная ответственность за дачу взятки.

Предметом взяточничества по ст.ст. 290, 291 УК РФ наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и представление имущественных прав.

Получение взятки и дача взятки считаются оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей. При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению.

Санкции статей по указанным преступлениям являются альтернативными, то есть предусмотрено наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы.