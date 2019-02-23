новости
новости
Регистрация
В Туле водитель устроил ДТП и распылил перцовый баллончик в салон протараненного авто
фото из соцсетей.

В Туле водитель устроил ДТП и распылил перцовый баллончик в салон протараненного авто

Инцидент произошел сегодня на улице Курковая.

Историю участница ДТП рассказала в соцсетях:

– Так называемый мужик, не уступил дорогу, хотя у нас была главная дорога, мы остановились, он вышел из своей машины. Мой супруг открыл окно и напомнил ему, что у нас главная дорога был.  В ответ тот начал материться и неожиданно распылил перцовый баллончик в салон машины, попал в глаза мужу и к тому же в машине находился наш годовалый ребёнок!!!! – рассказала женщина.

По факту происшествия на место была вызвана полиция. На дебошира составили протокол об административном правонарушении.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:54 +9
Другие статьи по темам
Событие
ДТПперцовый баллончик
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовал хоккейный турнир на призы руководителя главного следователя региона
В Туле стартовал хоккейный турнир на призы руководителя главного следователя региона
Трое туляков фиктивно прописали в своих домах мигрантов
Трое туляков фиктивно прописали в своих домах мигрантов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.