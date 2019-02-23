В Туле водитель устроил ДТП и распылил перцовый баллончик в салон протараненного авто

фото из соцсетей.

Историю участница ДТП рассказала в соцсетях:

– Так называемый мужик, не уступил дорогу, хотя у нас была главная дорога, мы остановились, он вышел из своей машины. Мой супруг открыл окно и напомнил ему, что у нас главная дорога был. В ответ тот начал материться и неожиданно распылил перцовый баллончик в салон машины, попал в глаза мужу и к тому же в машине находился наш годовалый ребёнок!!!! – рассказала женщина.

По факту происшествия на место была вызвана полиция. На дебошира составили протокол об административном правонарушении.