На Пролетарской набережной в Туле подростки украли гирю: видео

Кадр из видео группы: vk.com/tula.life

Всё произошло в минувшее воскресенье, 17 февраля. Вандалов ищет полиция.

В прошлое воскресенье на Пролетарской набережной группа подростков повредила спортплощадку – молодые люди вытащили из специального крепления чугунную гирю и унесли её с собой. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Ролик появился в соцсетях.

Как сообщил Myslo заместитель руководителя пресс-службы тульского УМВД Сергей Сергейчев, полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех деталей и обстоятельств происшествия. По результатам проверки случившемуся будет дана правовая оценка.