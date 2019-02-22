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На Пролетарской набережной в Туле подростки украли гирю: видео
Кадр из видео группы: vk.com/tula.life

На Пролетарской набережной в Туле подростки украли гирю: видео

Всё произошло в минувшее воскресенье, 17 февраля. Вандалов ищет полиция.

В прошлое воскресенье на Пролетарской набережной группа подростков повредила спортплощадку – молодые люди вытащили из специального крепления чугунную гирю и унесли её с собой. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Ролик появился в соцсетях.

Как сообщил Myslo заместитель руководителя пресс-службы тульского УМВД Сергей Сергейчев, полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех деталей и обстоятельств происшествия. По результатам проверки случившемуся будет дана правовая оценка.

Полицейские просят откликнуться всех, кому что-либо известно о происшествии. Телефон дежурной части: 32-22-49.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +5
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